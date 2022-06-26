Женщину вызволили из ловушки и госпитализировали.

В Днепре женщина 1995 года рождения застряла в станке для кондитерских изделий. Ее руку "зажевало" в приборе.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 26 июня. В 01:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Океанской в Самарском районе нуждается в помощи женщина. Ее рука застряла в станке для кондитерских изделий.

"По прибытию чрезвычайников к месту происшествия установлено, что правая рука женщины застряла в станке для изготовления кондитерских изделий. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования срезали металлический элемент конструкции станка и освободили конечность. Пострадавшую женщину 1995 года рождения, работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в городскую клиническую больницу №16", - сообщили в ГСЧС.

Для спасения женщины были привлечены 6 специалистов. В каком состоянии сейчас находится женщина и удастся ли сохранить ее руку - пока не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре неадекват бросил из окна гранату и ранил ребенка, инцидент попал на видео.

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