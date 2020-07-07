В Днепре запугивают оппозиционный канал, который выпустил сюжет о коррупции городской власти (видео)

Неизвестные мужчины, в которых опознали охранников Корбана, заблокировали машину родственника гендиректора канала, после чего грубо вели себя с журналистами.

В Днепре запугивают работников местного оппозиционного телеканала D1, который накануне выпустил сюжет о коррупции местных чиновников. Сами журналисты и руководство канала обвиняют в давлении мэра Бориса Филатова и его соратника Геннадия Корбан.

"Едва наш телеканал обнародовал информацию об открытых уголовных производствах и хищениях почти миллиарда гривен из городского бюджета, как Борис Филатов и Геннадий Корбан прибегли к привычным для себя средствам - давлению и запугиванию. При чем, свою ярость направили даже не на канал и журналистов, которые разоблачают их сделки, а на непричастных членов семьи руководительницы телеканала", - сообщает D1.

Как отмечают журналисты, "мишенью" стал зять генерального директора телеканала D1 Ирины Хуторской, который по семейным делам приехал в ее квартиру, а по возвращению увидел, что его автомобиль с двух сторон заблокировали неизвестные.

На просьбу убрать автомобили и дать дорогу, или хотя бы объяснить причину блокировки, неизвестные мужчины, в которых опознали охранников Геннадия Корбана, не отреагировали. При этом они в наглой форме требовали от журналистов "не снимать".

"Увидев камеры блокираторы, в которых не трудно распознать охранников, которые обычно сопровождают Геннадия Корбана, внезапно вспоминают карантинные правила и торопятся закрыть лица масками. Впрочем, очевидно, социальная дистанция в эти правила не входит. К оператору телеканала прижимаются вплотную, пытаясь закрыть объектив", - рассказали журналисты.

Только после приезда охраны телеканала ключи от автомобиля, заблокировавшего дорогу, "внезапно" нашлись и окруженную машину удалось освободить. При этом, экипаж патрульной полиции и двое следователей, которых вызвали на место происшествия, приняли заявление о препятствовании свободному передвижению.

Стоит отметить, что накануне телеканал выпустил острый сюжет о том, что по результатам журналистских расследований вокруг действий чиновников Днепровского городского совета открыто 7 уголовных производств. Самые громкие из них касаются разворовывания денег на строительстве Нового моста, метро, ремонтах дорог, улиц и канализаций.

"Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное производство против должностных лиц Днепровского горсовета. Дело касается хищения бюджетных денег на реконструкции улицы Яворницкого. Цена материалов, которые там используют - в 10 раз превышает их рыночную стоимость. Об этом, в частности, шла речь в журналистском расследовании телеканала Д1. И несмотря на неопровержимые доказательства, Национальное антикоррупционное бюро внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. Так, телекомпания обратилась в суд, который удовлетворил иск и заставил НАБУ открыть производство", - говорится в сюжете телеканала.

В сюжете отмечается, что характерными нарушениями в публичных закупках является предоставление неправомерного преимущества только созданным ООО с признаками фиктивности, а также завышенные в десятки раз цены, установленные за оказание услуг или выполнение работ.

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