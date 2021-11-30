Задержанным - по 18 лет.

В Днепре задержали вандалов, поваливших Ханукию возле здания ЦУМа.

Как передает в своем Телеграм-канале "Объединенная еврейская община Украины" (ОЕОУ), об этом сообщил Раввин Днепра Шмуэль Каминецкий на зажигании третьей свечи в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора".

Задержанным, по его данным, по 18 лет, в момент совершения акта вандализма они были пьяны.

Как сообщал УНИАН, накануне рано утром в Днепре неизвестные повалили большой Ханукальный светильник и скрылись с места происшествия.

По факту инцидента местная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершённые группой лиц) УК Украины.

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Автор: Иван Бойко