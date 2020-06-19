В Днепре нелегал изготавливал и продавал поддельные паспорта и удостоверения водителя

Злоумышленник не имеет гражданства ни одной страны и более шести лет проживает в Украине нелегально.

В Днепре полицейские задержали 27-летнего нелегала, который занимался изготовлением и продажей поддельных паспортов и водительских удостоверений.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, злоумышленник не имеет гражданства ни одной страны и более шести лет проживает на территории Украины нелегально.

По данным полиции, изготовление поддельных паспортов граждан Украины и водительских удостоверений иностранного образца иностранец наладил в квартире.

Отмечается, что 18 июня во время обыска полицейские обнаружили иностранные паспорта, удостоверения на временное проживание в Украине, зачетные книжки студентов-иностранцев и незаполненный бумажный бланк украинского паспорта.

«По имеющейся информации, поддельные документы он сбывал иностранцам. Так, за паспорт гражданина Украины требовал 8 тыс. грн, а за удостоверение водителя - полторы тысячи гривен», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов") .

Также мужчину доставили в миграционную службу для составления протокола по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях. Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

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