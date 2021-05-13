Инцидент произошел 12 мая.

В Днепре 12 мая 65-летний водитель Mazda умер за рулем и врезался в припаркованные автомобили Nissan, Mazda и Fiat.

Читайте такжеПод Киевом произошло масштабное ДТП с опрокидыванием (видео)Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на источники.

ДТП произошло на улице Юлиуша Словацкого.

Приехавшие на место происшествия медики «скорой» констатировали смерть мужчины.

На место вызвали полицию и судмедэкспертов.

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Автор: Катерина Шварц