Причина падения крана неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Днепре строительный кран упал на бетономешалку с водителем в салоне.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, на территории строительной площадки вблизи улицы Березинской, около 11:00. В момент падения крана в кабине бетономешалки MAN находился мужчина. Его зажало в салоне. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Причина падения крана неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко