Водитель бетономешалки скончался на месте / фото Информатор
В Днепре строительный кран упал на бетономешалку с водителем в салоне.
Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, на территории строительной площадки вблизи улицы Березинской, около 11:00. В момент падения крана в кабине бетономешалки MAN находился мужчина. Его зажало в салоне. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
фото Информатор
Причина падения крана неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа.
Читайте такжеВ Киеве на дорогу упал строительный кран и раздавил автомобиль (фото, видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одесской области автокран тяжело травмировал мальчика
- В Тернопольской области под грузовиком провалился мост (фото, видео)
- На строительстве метро в Киеве опрокинулся автокран (фото)
- В Одессе автокран врезался в маршрутку, пострадали пассажиры (фото, видео)
- В Польше на стройке погиб украинец - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram