Троих военнослужащих провели в последний путь в Херсонской области.

Знакомые рассказали о нацгвардейцах, которых расстрелял их сослуживец Артем Рябчук на заводе "Южмаш" в Днепре. Напомним, троих из них похоронили в Херсонской области.

Как пишет 24 канал, с 21-летним старшим солдатом Артемом Левковским пришли проститься сотни людей. Его похоронили в городе Алешки, где он родился и вырос. Известно, что парень остался в воинской части после срочной службы. По собственному желанию прошел специальные курсы и стал кинологом.

"Он хотел в Госпогранслужбу, хотел подписать контракт. Общались с ним. Постоянно был на позитиве, добрый, веселый, отзывчивый человек", – рассказал знакомый погибшего Анатолий Спильный.

У еще одного погибшего старшего лейтенанта и начальника караула Александра Буганова осталось двое детей. Он был родом из села Подо-Калиновка, был в АТО, на четыре месяца попал в плен.

"Мы вместе с Александром служили в воинской части. Он был моим подчиненным. Вместе с ним находились в зоне АТО. Много раз общались, дружили семьями, очень порядочный, хороший человек", – рассказал знакомый погибшего Василий Карась.

19-летнего солдата Леонида Черника похоронили в Каховке. До конца службы ему оставалось всего три месяца. После армии парень планировал помогать родителям. У него была специальность электросварщика.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

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