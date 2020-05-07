В Днепре пьяный подросток стрелял с балкона и угрожал "вынести мозги" прохожим (видео)
На площади Привокзальной в Днепре несовершеннолетний юноша устроил стрельбу с балкона квартиры жилого дома и угрожал прохожим.
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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники, инцидент произошел 6 мая. Прохожие услышали выстрелы и вызвали полицию. Оказалось, что с балкона на 2 этаже стрелял 15-летний подросток. При этом он кричал «я — миллионер» и угрожал прохожим «вынести мозги», параллельно снимая свое поведение для соцсетей.
Нарушитель произвел около 9 выстрелов, пострадавших нет.
Подозреваемый не хотел открывать двери полиции, но согласился сделать это после уговоров своего брата. Установлено, что подросток находился в нетрезвом состоянии. Стрельбу он вел с травматического оружия.
Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить правоохранителя и утверждал, что ему ничего не будет.
Знакомые юноши сообщили, что что стрельбу он устраивает уже не впервые. Более того, своими «подвигами» он делится в Instagram.
Стрелка задержали, обстоятельства происшествия устанавливает следствие.
На видео присутствует ненормативная лексика
Ранее в Днепре произошла перестрелка возле транспортной остановки, пострадали три человека.