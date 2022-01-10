На подозреваемого оформили протокол за хулиганство и отпустили.

Пьяный мужчина рано утром устроил стрельбу во дворе многоэтажки из-за девушки. Дебошира задержали за хулиганство.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 9 января, на улице Большой Диевской во дворе многоэтажного дома №4 около 5:20.

На обнародованном ролике видно, как во двор многоэтажки заехал автомобиль КІА, из которого вышел мужчина. Он несколько раз выстрелили вверх из пистолета и уехал.

Читайте такжеВ Житомирской области полицейский погиб от нападения кабанаЖители обратились в полицию. Патрульные заметили похожее авто на Большой Диевской, но водителя внутри не было. Когда полицейским удалось разыскать мужчину, то он стал им угрожать расправой и оказывал сопротивление, в результате чего был арестован.

По предварительной информации, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

В то же время журналисты телеканала Украина 24 выяснили, что стрелок таким оригинальным методом пытался возобновить отношения с девушкой. По словам отца 21-летней девушки, несостоявшийся бойфренд стрельбой пытался ее запугать, а перед стрельбой он несколько часов удерживал возлюбленную в машине.

"Дочь пыталась прервать эти отношения, когда поняла, что они не туда ведут и это не тот человек. Он продолжает преследовать", - отметил отец девушки.

Правоохранители оформили протокол за хулиганство и отпустили стрелка.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Балаклея на Харьковщине от отравления угарным газом в доме погибли три человека. В частности, умерли мужчина, 1958 г. р., женщина, 1960 г. р., и мать мужчины, 1933 г. р.

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