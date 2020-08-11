Семейную пару, которая использовала 4-летнюю дочь для создания порно, посадили на 12 лет (фото)

Выходцы из Кавказского региона снимали половые акты с 4-летней дочкой и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту.

В Днепропетровской области семейную пару, которая использовала 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12 с половиной лет.

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Такой приговор вынес Октябрьский районный суд Кривого Рога, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Заключенными оказались 29-летний мужчина и его 30-летняя жена. Со дня задержания семейной пары, которая зарабатывала криминальные деньги на сексуальной эксплуатации собственного ребенка, прошло более двух лет.

"Выходцы из Кавказского региона снимали половые акты с 4-летней дочкой и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту. Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире, которую пара снимала в Кривом Роге, изъяли мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, использовавшие для создания и распространения порнографического контента, а также "фильмы".

Пару подозревали в совершении преступлений по статьям "Торговля людьми", "Изнасилование", "Сексуальное насилие", "Развращение несовершеннолетних" и "Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Как сообщал УНИАН, супружескую пару задержали в июне 2018 года в Днепропетровской области.

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Ирина Погорелая