Самой младшей из них было всего 6 лет.

В Днепропетровской области будут судить жителя города Каменское, который в течение 10 лет насиловал собственных дочерей.

Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, 44-летний отец трех девочек 2004, 2007 и 2009 годов рождения, в течение 10 лет периодически совершал над ними сексуальное насилие.

Чтобы дети молчали, он угрожал лишить их пищи и отдать в детский дом.

Читайте такжеНаезд на пешеходов в Луцке: 16-летнему водителю избрали меру пресечения (видео)Отмечается, что самая младшая дочь на момент насилия едва достигла 6-летнего возраста.

Каменской окружной прокуратурой передан в суд обвинительный акт в отношении мужчины (части 4,6 статьи 152 и часть 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих детей.

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Автор: Людмила Жерновская