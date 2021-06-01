Днепрянин прилег под деревом, как вдруг почувствовал жгучую боль.

В Днепре 50-летнего мужчину укусил паук, яд которого в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Днепр областной».

По словам мужчины, он прилег под деревом в саду, там его и укусил паук.

После укуса днепрянин почувствовал жгучую боль на ноге и увидел две красные точки в месте вероятного укуса.

Читайте такжеВ Москве паук-птицеед укусил своего хозяина за гениталии (фото)Именно это место быстро набухло. Со временем мужчину начало знобить, появилась тошнота, а также разболелась голова. Так днепрянин оказался в больнице под капельницей.

«От какого именно паука пострадал, мужчина не заметил. Но по симптомам медики предположили, что это мог быть каракурт», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последние годы в Днепре и в области с приходом тепла активизируются пауки, особенно опасны каракурты.

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Автор: Катерина Шварц