Информации о жертвах нет.

В Днепре в понедельник вечером произошло жуткое ДТП на перекрестке улиц Уральская и Рабочая.

Жуткое видео столкновения опубликовали местные Телеграм-каналы.

По данным канала "Днепр оперативный", Nissan на огромной скорости въехал в Skoda.

"Из-за высокой скорости на тормозном пути он снёс отбойники на остановке и "припарковался" аж через 40 метров от места столкновения", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, Nissan пересекал перекресток на огромной скорости на запрещающий сигнал светофора. По фото видно, что перекресток "перелетал" автомобиль такси.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепропетровской области произошло ДТП: погиб маленький ребенок и его мать.

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Автор: Юрий Годован