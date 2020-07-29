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В Днепре женщина "угомонила" детей газовым баллончиком и сбежала: пострадали шестеро подростков

11:23, 29 июля 2020
Происшествия
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В результате пострадали дети / Фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на информацию очевидцев, которую подтвердили в патрульной полиции города.

По словам очевидцев, после конфликта, который возник между ней и детьми из-за то, что они слишком шумели, женщина брызнула им в лицо перцовую смесь.

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Как рассказали правоохранители, пострадали шестеро ребят в возрасте 10-13 лет. На место происшествия вызвали карету скорой. Медики оказали пострадавшим детям необходимую помощь. От госпитализации они отказались, а сама же женщина убежала.

"Патрульные выяснили место проживания женщины, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Родители пострадавших детей написали обращение в полицию на женщину", - прокомментировали в патрульной полиции Днепра. 

Как сообщал УНИАН, в Одессе малолетний ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб.

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