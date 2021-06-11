По предварительным данным, Михаил Петрик выстрелил в голову из охотничьего ружья.

В Черновицкой области бывший депутат областного совета и экс-директор Путильского госспецлесхоза Михаил Петрик покончил жизнь самоубийством, застрелившись на берегу горной реки Путилки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел утром 10 июня в пгт Путила.

По предварительным данным, Петрик выстрелил в голову из охотничьего ружья.

Читайте также"Мечтала стать юристом". Друзья студентки, выпавшей с седьмого этажа, не верят в ее самоубийствоВ то же время, согласно сообщению черновицких интернет-изданий, трагедию связывают с болезнью Петрика.

Что известно о погибшем

Михаил Петрик родился 17 сентября 1954 года в Путильском районе Черновицкой области. Начинал свою трудовую карьеру лесничим Путильского гослесхоза, также работал заместителем директора лесхоза, а с 1998 года по 1999 годы – главным лесничим этого предприятия. В 1999 году Петрика назначили на должность директора Карпатского госспецлесхоза.

Кроме того, он занимал должность заместителя председателя Путильской райгосадминистрации. С 2006 по 2010 годы был депутатом Черновицкого облсовета.

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Автор: Николай Кобылюк