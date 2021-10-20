Стрелков уже удалось задержать, сообщила местная "Муниципальная стража".

В городе Черноморск Одесской области группа парней устроила стрельбу по окнам жилого дома.

Как сообщили в коммунальном учреждении "Муниципальная стража" Черноморского городского совета, инцидент произошел в ночь на среду, 20 октября.

Соответствующая информация поступила на горячую линию учреждения от местных жителей. Люди сообщили о стрельбе неизвестными по окнам дома №4 в переулке Школьный.

Читайте такжеСбила беременную собаку и пыталась скрыться: на Одесчине прохожие жестко наказали женщину (фото)Благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город", которая сейчас работает еще в тестовом режиме, удалось определить местонахождение молодых людей и скоординировать группу быстрого реагирования "Муниципальной стражи".

После задержания лиц и вызова следственно-оперативной группы, полицейскими изъято оружие, из которого предположительно велась стрельба.

Дальнейшее расследование ведется Черноморским отделом полиции.

Напомним, в начале августа в Одессе среди бела дня расстреляли мужчину. Журналисты узнали, что жертвой стрелка стал азербайджанец Лачин Мамедов.

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Автор: Лариса Козовая