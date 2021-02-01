Они направлялись в сторону Одесской трассы и были задержаны правоохранителями.

В Киеве группа вооруженных злоумышленников устроила стрельбу из автоматов на одной из улиц.

Об этом информируют "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.

"По предварительной информации, люди совершили стрельбу, после чего скрылись", - сказано в сообщении.

Они направлялись в сторону Одесской трассы и были задержаны стражами порядка на проспекте Валерия Лобановского после введения спецоперации "Сирена".

На видео видно, что на месте задержания было около десятка экипажей полиции.

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Автор: Олег Давыгора