Злоумышленников задержали на проспекте Валерия Лобановского / фото dtp.kiev.ua
В Киеве группа вооруженных злоумышленников устроила стрельбу из автоматов на одной из улиц.
Об этом информируют "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.
"По предварительной информации, люди совершили стрельбу, после чего скрылись", - сказано в сообщении.
Они направлялись в сторону Одесской трассы и были задержаны стражами порядка на проспекте Валерия Лобановского после введения спецоперации "Сирена".
На видео видно, что на месте задержания было около десятка экипажей полиции.
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