В Одессе в мужчину стреляли из пистолета-пулемета, выяснили журналисты.

Смертельная стрельба в Одессе сегодня – во вторник, 3 августа, произошла на ул. Малиновского во дворе жилого комплекса Новые Черемушки, который еще строится.

Киллер использовал пистолет-пулемет, пишет Думская со ссылкой на данные корреспондента.

По предварительным сведениям, злоумышленник уехал на авто Mercedes с европейскими номерами СВ 1413 КС, а потом пересел на "Мерс" с номером ВН 9679ОО, говорится в Telegram-канале Ху*вая Одесса.

Также появилась информация, что стрелок и погибший – азербайджанцы.

В Сети назвали имя жертвы киллера – это якобы Лачин Мамедов, которого уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство.

Кроме того, в Telegram опубликовали скриншот, на котором якобы видно лицо возможного киллера и автомобиль, на котором он мог скрыться.

Стрельба в Одессе – видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Одессе по адресу ул. Малиновского, 53 неизвестный, по предварительным сведениям, из автомата выстрелил в мужчину и скрылся на иномарке. Позже пострадавший скончался. Правоохранители начали разыскивать стрелка.

Было начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. В Украине за убийство одного человека грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк