Япония обнаружила лодку с трупами и человеческими головами – вероятно из КНДР
21:06, 28 декабря 2019Мир
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Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.
Flickr/gail
Японская береговая охрана обнаружила деревянную лодку и 5 трупов в нем. Тамошние правоохранители предполагают, что погибшие – из Северной Кореи.
Об этом пишет REUTERS
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Полиция обнаружила головы двух людей и пять тел. Причину смерти устанавливают. Правоохранители еще не установили, относятся ли головы к телам. Также японцы обнаружили буквы на лодке, написанные на корейском.
Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.
Как сообщал УНИАН, на востоке Турции затонула лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. В результате аварии погибло 7 человек.
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