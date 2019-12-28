Япония обнаружила лодку с трупами и человеческими головами – вероятно из КНДР

Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.

Японская береговая охрана обнаружила деревянную лодку и 5 трупов в нем. Тамошние правоохранители предполагают, что погибшие – из Северной Кореи.

Об этом пишет REUTERS

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Полиция обнаружила головы двух людей и пять тел. Причину смерти устанавливают. Правоохранители еще не установили, относятся ли головы к телам. Также японцы обнаружили буквы на лодке, написанные на корейском.

Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, на востоке Турции затонула лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. В результате аварии погибло 7 человек.