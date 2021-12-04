Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза.

В Нежине Черниговской области мусоровоз возле остановки общественного транспорта смертельно травмировал 6-летнюю девочку.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черниговской области.

Как говорится в сообщении, девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.

От полученных телесных повреждений девочка погибла.

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Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. Сейчас с ним продолжаются первоочередные следственные действия.

ДТП расследуется в рамках производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего"), что предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области водитель грузовика сбил людей. Под колесами оказалась мать с 5-летним ребенком. Водитель скрылся с места аварии. Женщина скончалась, ее сына госпитализировали.

Авария произошла 1 декабря на ул. Днепропетровское шоссе. Пешеходами были 33-летняя женщина и ее ребенок — мальчик 2016 года рождения. Женщина погибла, ее сын, которого госпитализировали, остался без мамы.

Автор: Екатерина Гирнык