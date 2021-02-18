Согласно результатам исследования ЮНИСЕФ, Украина входит в пятерку стран - крупнейших производителей детской порнографии и в десятку "лидеров" по ее распространению.

Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за сексуальную эксплуатацию детей, приобретение и хранение детской порнографии.

Читайте такжеВ Одесской области будут судить директора детдома по подозрению в развращении малолетних воспитанницКак передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)" (№ 3055) проголосовали 322 народных депутата.

В объяснительной записке указывается, что по результатам исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украина входит в пятерку стран - крупнейших производителей детской порнографии и в десятку "лидеров" по ее распространению.

Так, среди опрошенных несовершеннолетних 14-18 лет 11% ответили, что показывали свои обнаженные тела; 7,8% - занимались сексом за определенную плату; 3,2% - соглашались сфотографироваться или сняться в фильме в обнаженном виде. Результаты исследования "Комплексная оценка масштабов продажи детей, детской проституции и порнографии в Украине" были обнародованы в 2010 году.

Законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 156-1 "Домогательство ребенка для сексуальных целей". Статьей предусмотрено, что предложение встречи, сделанное совершеннолетним лицом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, в случае если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предложение встречи несовершеннолетнему лицу с целью вовлечения его в изготовление детской порнографии, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такие же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также Уголовный кодекс дополнен статьями 301-1 и 301-2.

В частности, статьей 301-1 предусмотрено, что умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, или умышленное ее приобретения, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозка или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта или распространения наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За ввоз в Украину детской порнографии с целью сбыта или распространения или ее хранения, перевозка или другое перемещение с той же целью наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. А за изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего к участию в создании детской порнографии наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статьей 301-2 УК предусмотрено за проведение зрелищного мероприятия сексуального характера, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, в котором задействовано несовершеннолетнее лицо, лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Посещение зрелищного мероприятия сексуального характера с целью его просмотра, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, в котором заведомо для посетителя задействовано малолетнее или несовершеннолетнее лица, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вовлечение несовершеннолетнего к участию в зрелищном мероприятии сексуального характера, проходящем в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, или принуждение несовершеннолетнего к участию в таком мероприятии с использованием обмана, шантажа, уязвимого состояния лица или с применением или угрозой применения насилия, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под зрелищным мероприятием сексуального характера в настоящей статье следует понимать публичный показ в любой форме продукции сексуального характера или сценические действия, целью которых является воплощение сексуальных действий».

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Автор: Надя Пришляк