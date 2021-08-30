В полиции говорят о появлении новой схемы мошенничества.

В Чернигове местная жительница отдала мошенникам 40 тысяч гривен за "фотодоказательства" измены мужа.

Как проинформировали УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, на прошлой неделе в полицию обратилась 29-летняя женщина, рассказав о неизвестных, которые связались с ней и заявили, что муж ей изменяет.

"Женщина настолько заинтересовалась этой информацией, что за фотодоказательства перечислила более 40 тысяч гривен. В конце концов, мошенники просто исчезли вместе с деньгами потерпевшей, которая так и не получила оплаченный ею "компромат" относительно своего мужа", - отметили в полиции.

Читайте также"Требуют взятки и угрожают": в Госэкоинспекции предупредили о звонках мошенников от их имениПравоохранители считают, что мошенники использовали новую схему обмана граждан.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Проводится следствие.

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Автор: Ирина Синельник