ДТП произошло 10 сентября на трассе возле села Ребедайловка.

В Черкасской области столкнулись два грузовика и легковое авто. Во время аварии двое водителей получили тяжкие телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.

"ДТП произошло 10 сентября, около 09:15 утра на 227 км трассы Н-01 с сообщением "Киев – Знаменка". Недалеко от села Ребедайловка столкнулись два грузовика и легковушка", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Hyundai выполнял обгон грузовой машины MAN и столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 23-летний мужчина. После столкновения с одним грузовиком, легковое авто врезалось во второй.

"Один грузовик и легковой автомобиль оказались в кювете. В результате ДТП 34-летний водитель грузовика MAN и 38-летний водитель автомобиля Hyundai получили тяжкие телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - добавили в полиции.

Уже известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Прикарпатье столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть жертва и 16 госпитализированных.

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