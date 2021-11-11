Следствием установлено два эпизода насилия над девочкой.

В Ривненской области отчима приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней падчерицы, которая потом от него родила мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Девочка забеременела и родила ребенка – мальчика, отцом которого является ее же отчим. О сексуальном насилии над ней девочка никому не сообщала, поскольку боялась, что ее маму лишат родительских прав.

Отмечается, что следствием установлено два эпизода насилия над девочкой.

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Приговором Острожского районного суда 44-летний житель бывшего Здолбуновского района признан виновным в неоднократном совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении своей 13-летней падчерицы (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса) и приговорен к 10 годам лишения свободы с внесением данных в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, в Одессе будут судить мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы. Следствием установлено, что с начала 2020 года по июнь 2021 года злоумышленник систематически насиловал ребенка. Мужчина делал это, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, который физически не мог сопротивляться и не понимал сути происходящего.

Автор: Светлана Макринская