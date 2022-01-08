Ребенку обожгло лицо и руки.

В Черкасской области 11-летний мальчик травмировался фейерверком, который нашел на улице.

Как сообщили в полиции области, ребенок получил ожоги лица и рук.

Событие произошло сегодня, 8 января, в селе Сагуновка.

"11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России шальная петарда разгромила семье квартиру под Новый год (фото)Чтобы петарда или фейерверк не стали для вас взрывчаткой правоохранители рекомендуют соблюдать следующие правила при выборе и покупке пиротехники:

покупать эти изделия только в специализированных торговых местах;

проверять наличие на пиротехническом изделии информации о сроке годности или гарантийном сроке;

для каждого пиротехнического изделия в обязательном порядке должна быть инструкция по применению с информацией об опасности пиротехнического изделия и ограничениях по его применению;

не покупать изделия сомнительного вида, имеющие дефекты и другие повреждения корпуса или фитиля.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины зарегистрировали на сайте президента петицию о запрете использование в Украине петард и фейерверков.

А в Запорожье произошел случай, когда фейерверк попал девушке в лицо.

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