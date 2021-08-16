В аварии пострадал один пассажир, его госпитализировали.

В поселке Печенеги Харьковской области девушка за рулем автомобиля Volkswagen на скорости влетела в газовую заправку.

Фото с места аварии опубликовал Telegram-канал "Автомобильный Харьков".

Сообщается, что ДТП произошло поздно вечером 15 августа.

"В момент ДТП на заправке стоял водитель другого авто и заправщик, они успели отскочить в последний момент", – говорится в подписи к фото.

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Автор: Катерина Шварц