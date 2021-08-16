Спасатели ехали на тушение пожара.

На Прикарпатье в результате ДТП пострадали шесть спасателей, которые находились в пожарном автомобиле.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области, пожарный автомобиль перевернулся сегодня около 9:00 на автомобильной дороге Р-21 "Долина - Хуст". Авария произошла во время следования на вызов о пожаре легкового автомобиля в село Пшеничники Калушского района.

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В сообщении сказано, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й ГПСЧ города Долина, находившихся в пожарном автомобиле.

Отмечается, что пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены на обследование в больницу.

В сообщении также сказано, что причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковщины, авария произошла из-за ошибки водителя пожарного авто.

"Водитель, двигаясь на служебном автомобиле на выезд, не выбрал безопасную скорость и при объезде ремонтных работ на дороге, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где допустил столкновение с деревом", - заявили полицейские.

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Авторы: Александр Топчий, Надя Пришляк