В Черкассах патрульные вовремя прибыли на вызов обеспокоенной местной жительницы, которая пожаловалась на отношение своей дочери к новорожденному ребенку, и спасли малышу жизнь.
Об этом в Facebook сообщил начальник местного отделения патрульной полиции Александр Кокоба.
Молодая мать постоянно злоупотребляет спиртным и неоднократно угрожала насилием ребенку, которому еще не исполнилось и месяца.
Патрульных вызвала мать женщины.
"По прибытию на вызов в квартире патрульные обнаружили женщину, которая с признаками алкогольного опьянения спала на ребенке. Новорожденный мальчик находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица, скорее всего ему не хватало кислорода", – пишет Кокоба.
Одна из патрульных, которая тоже воспитывает ребенка, оперативно среагировала: оказала необходимую помощь, накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистое.
На место происшествия вызвали службу по делам детей, ювенальную превенцию и медиков.
Ребенка от матери забрали в больницу.
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