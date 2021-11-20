Ребенка от матери забрали в больницу.

В Черкассах патрульные вовремя прибыли на вызов обеспокоенной местной жительницы, которая пожаловалась на отношение своей дочери к новорожденному ребенку, и спасли малышу жизнь.

Об этом в Facebook сообщил начальник местного отделения патрульной полиции Александр Кокоба.

Молодая мать постоянно злоупотребляет спиртным и неоднократно угрожала насилием ребенку, которому еще не исполнилось и месяца.

Патрульных вызвала мать женщины.

"По прибытию на вызов в квартире патрульные обнаружили женщину, которая с признаками алкогольного опьянения спала на ребенке. Новорожденный мальчик находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица, скорее всего ему не хватало кислорода", – пишет Кокоба.

Одна из патрульных, которая тоже воспитывает ребенка, оперативно среагировала: оказала необходимую помощь, накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистое.

На место происшествия вызвали службу по делам детей, ювенальную превенцию и медиков.

Ребенка от матери забрали в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова