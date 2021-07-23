Вскоре пользовательница записала отдельный ролик, в котором извинилась за содеянное.

Пользователь под никнеймом s_0f_ff.a_ выложила в Instagram Stories ролик, как она вместе с подругами поджигают футболку с гербом.

Страницу девушка закрыла, однако видео опубликовали в Telegram Катарсис.

После ролика с поджогом футболки пользователи соцсети начали писать девушке сообщения с возмущениями. На что виновница скандала ответила, что одежда якобы принадлежит ее парню, с которым не сложились отношения.

"Ты не понимаешь, что мне по*уй на этот герб?! Это была футболка моего бывшего, мне больно на нее смотреть. Мне реально больно было на нее смотреть. Ну и что, что там герб? Ну герб и герб", – начала оправдываться девушка.

Однако уже вскоре пользовательница записала отдельный ролик, в котором извинилась за содеянное.

"Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Я понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать. Я искренне прошу прощения", - сказала девушка.

Это не первый скандал в сети, связанный с надругательством над государственными символами. Ранее жительница Харькова, у которой возникли проблемы с выездом на отдых, публично выбросила загранпаспорта.

А недавно киевский блогер Роман сжег паспорт со словами: "Прощай, гражданство". Однако впоследствии парень извинился и уточнил, что это был не настоящий документ.

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Автор: Иван Бойко