Неизвестные на двух автомобилях открыли огонь по автомобилю "БМВ".

В центре Одессы произошла стрельба, сейчас ищут преступников, в действие введен полицейский план "Сирена".

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, сегодня днем на спецлинию "102" от очевидцев поступило сообщение о стрельбе на улице Базарной.

Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю "БМВ", а затем на двух автомобилях начали его догонять. В результате, в этом районе механическим повреждениям подверглись несколько припаркованных автомобилей.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются участники события. В действие введена полицейская операция "Сирена".

Стрельба на улицах Одессы

В ночь на 24 июля на улице Макаренко компания мужчин проводила время в беседке, расположенной на территории общего пользования. Люди вели себя очень громко, чем "возмутили" 55-летнего жителя, который вышел к ним с боевым пистолетом и начал стрелять. В результате, два человека получили ранения.

1 июня стрельба произошла в Киевском районе. Она привела к человеческим жертвам. В частности, среди участников события - Руслан Умаров известный тренер, глава Федерации пляжной борьбы. Он открыл стрельбу по иномарке, в которой находилась его жена и мужчина (ее телохранителем). Оба получили смертельные огнестрельные ранения, сам спортсмен после содеянного застрелился.

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