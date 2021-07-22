Под Киевом в Софиевской Борщаговке произошел конфликт из-за парковки возле дома, который едва не завершился стрельбой.
Об этом пишет "Киев оперативный", публикуя видео инцидента.
В частности, один из жителей местного ЖК угрожал пистолетом другому во время диалога о парковке.
Позже на странице в Facebook появилось сообщение от того, кому угрожали.
"Суть конфликта проста - водитель Skoda заблокировал мое авто. Я попросил человека поставить в следующий раз авто ровно. На что было сказано "кто ты такой, чтобы мне указывать как парковаться". Я ответил "вместо того чтобы извиниться и уехать - вы начинаете конфликт". Как итог, он попытался ударить меня дверью своего авто и потом достал предмет, очень похожий на пистолет", - рассказал участник инцидента.
Он добавил, что в салоне второго авто находились жена и ребенок водителя. На место приехали полицейские, которым дали показания по факту инцидента.
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