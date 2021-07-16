Неизвестный украл кошелек дипломата, в котором были деньги и документы.

В центре Киева на улице Крещатик недалеко от дома № 27 неизвестные ограбили греческого дипломата.

Инцидент произошел вечером 15 июля, пишет Обозреватель со ссылкой на свои источники.

На центральной улице города неизвестный украл кошелек дипломата, в котором были деньги и документы.

"У потерпевшего украли около 500 евро, несколько тысяч гривен, а также документы. Розыском подозреваемого и расследованием преступления занимается Шевченковское райуправление полиции Киева", - пишет издание.

Напомним, посольство республики Греции в Украине находится на Андреевском спуске, 30-и, что в Подольском районе столицы.

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Автор: Александр Топчий