Объявлен тендер на выполнение капремонта улицы Крещатик, ожидаемая стоимость работ составляет почти 741 млн грн.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на выполнение капитального ремонта улицы Крещатик в Печерском и Шевченковском районах города, ожидаемая стоимость работ составляет 740 млн 951,2 тыс. грн.

Соответствующая информация размещена на Prozorro.

Тендер был объявлен 24 мая. Конечный срок подачи конкурсных предложений - 24 июня, аукцион должен состояться 30 июля.

Согласно условиям тендера, все работы по обновлению улицы Крещатик должны завершить до конца 2023 года.

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В Киеве проведут капитальный ремонт улицы Крещатик

17 июля 2020 года Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в 2021 году планируется капитально отремонтировать Майдан Незалежности и улицу Крещатик.

14 января 2021 года заместитель председателя КГГА Александр Густелев не исключил, что анонсированное на этот год начало работ по капитальному ремонту улицы Крещатик могут отложить.

По его словам, обновление главной улицы будет носить комплексный характер. Будут капитально отремонтированы инженерные сети, в частности, коллектор дождевой канализации и коммуникационный коллектор, заменено дорожное покрытие. В рамках работ по благоустройству территории предусмотрен ремонт сети наружного освещения, озеленение, устройство системы орошения.

Также на Крещатике появятся дополнительные наземные пешеходные переходы - на пересечении с улицей Прорезной и на пересечении с улицей Михайловской и сети видеонаблюдения.

Он отметил, что проектная документация капитального ремонта улицы сегодня находится в процессе разработки.

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Автор: Инна Андалицкая