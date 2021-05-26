Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на выполнение капитального ремонта улицы Крещатик в Печерском и Шевченковском районах города, ожидаемая стоимость работ составляет 740 млн 951,2 тыс. грн.
Соответствующая информация размещена на Prozorro.
Тендер был объявлен 24 мая. Конечный срок подачи конкурсных предложений - 24 июня, аукцион должен состояться 30 июля.
Согласно условиям тендера, все работы по обновлению улицы Крещатик должны завершить до конца 2023 года.
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В Киеве проведут капитальный ремонт улицы Крещатик
- 17 июля 2020 года Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в 2021 году планируется капитально отремонтировать Майдан Незалежности и улицу Крещатик.
- 14 января 2021 года заместитель председателя КГГА Александр Густелев не исключил, что анонсированное на этот год начало работ по капитальному ремонту улицы Крещатик могут отложить.
- По его словам, обновление главной улицы будет носить комплексный характер. Будут капитально отремонтированы инженерные сети, в частности, коллектор дождевой канализации и коммуникационный коллектор, заменено дорожное покрытие. В рамках работ по благоустройству территории предусмотрен ремонт сети наружного освещения, озеленение, устройство системы орошения.
- Также на Крещатике появятся дополнительные наземные пешеходные переходы - на пересечении с улицей Прорезной и на пересечении с улицей Михайловской и сети видеонаблюдения.
- Он отметил, что проектная документация капитального ремонта улицы сегодня находится в процессе разработки.
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