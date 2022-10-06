Большинство из них - дети.

В Таиланде вооруженный пистолетом и ножом мужчина напал на детский сад, погибло по меньшей мере 34 человека.

Об этом пишет Reuters.

Трагедия произошла в районе на Кланг, в северо-восточной провинции Нонг Буа Лампху.

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В полиции сообщили, что среди жертв убийцы было 22 ребенка. Также он убил свою жену и ребенка, после чего покончил с собой.

По словам местного чиновника Джидапа Бунса, работавшего в соседнем офисе, в тот момент в центре находилось около 30 детей .

"Стрелок появился около обеда и сначала застрелил четырех или пятерых сотрудников детского сада", - сказал он, добавив, что среди них была учительница на восьмом месяце беременности.

Затем боевик ворвался в запертую комнату, где спали дети, сказал Джидапа, чтобы убить их ножом.

Сотрудник районной полиции Чаккрапхат Вичитвайдья рассказал журналистам, что нападавшего уволили со службы в прошлом году по причинам, связанным с наркотиками.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал стрельбу шокирующей.

Стрельба в Таиланде

Напомним, что в 2020 году в городе Накхон Ратчасима военный открыл стрельбу в торговом центре.

Нападавший опубликовал на своей странице в Facebook селфи с оружием и написал, что устал стрелять по людям.

В резльутате нападения погибли по меньшей мере 26 человек. Стрелка ликвидировала полиция.

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