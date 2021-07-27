Подростки прыгали в воду бомбочками.

В Николаевской области мужчина спас жизнь 13-летней девочке, которая тонула в канале.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел 24 июля вблизи села Нововасильевка. Виктор Радченко работает обозревателем каналов управления каналов реки Ингулец.

"Я был в помещении сторожки. Слышу, кричит мальчик: "Дядя Витя, Катя тонет!" Побежал вдоль канала сразу к месту происшествия. Прыгнул в воду и чувствую, что течением относит очень быстро. Там детям с головой, а я достаю дно кончиками пальцев ног. Схватил Катю и пытаюсь выйти на берег – это возможно сделать лишь в одном месте. На берегу растут кусты – есть за что зацепиться - да и мельче. Местами мне было с головой, еще и Катя подтапливала, поэтому приходилось подпрыгивать, чтобы не захлебнуться. Так и делал шаг за шагом, вплоть до самого берега", - рассказал спаситель.

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"Это так истощило, да и наглотался воды. Когда выбрались, у Кати совсем не было сил, губы посинели, воду откашливала. Присела на колени и приходила в себя", - отметил он.

Как выяснилось, в канале купились две девочки и двое парней. Они прыгали бомбочками, и вдруг Катю начало тянуть течением.

Дети пытались помочь, бросали полотенце, чтобы вытащить девушку, но то стало тяжелым и утонуло. Хотели ухватить за руку, но и это не удавалось, поэтому они позвали на помощь мужчину.

13-летняя Катя рассказала, что очень перепугалась и наглоталась воды. Девочка искренне благодарна своему спасителю.

Спасатели поблагодарили Виктора Радченко за спасенную жизнь ребенка, вручили благодарственное письмо и ценный подарок.

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Автор: Людмила Жерновская