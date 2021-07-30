Специалисты советуют воздержаться от купания в Азовском море.

На пляжах курортного Бердянска Запорожской области не рекомендуют купаться из-за ухудшения качества морской воды.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, в последние недели по бактериологическим показателям значительно ухудшилось качество воды Азовского моря в местах водопользования населением и отдыхающими.

"Согласно результатам лабораторных исследований, в пробах морской воды выявлена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний. Эта ситуация может привести к непредсказуемым эпидемических осложнений, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянска и отдыхающих", - говорится в сообщении.

В связи с этим начальник ГУ Госпродпотребслужбы Тимофей Вагис обратился к бердянскому городскому головы Валерию Баранову и председателю Запорожской облгосадминистрации Александру Старуху по поводу необходимости срочно проинформировать местных жителей и гостей города об этой ситуации и немедленного внедрить профилактические мероприятия по запрету водопользования и обеспечению соответствующего санитарного состояния береговой зоны пляжей:

"Пляж ДЗСТ "Факел" ЧП "Курорты Приазовья",

пляж № 3 ООО "Днепр 2000".

О запрете купания уже проинформировано руководство ДЗСТ "Факел".

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Автор: Светлана Макринская