В Белой Церкви после ссоры с женой мужчина выбросил из окна 5-летнего сына

Мальчик с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, злоумышленник задержан.

В Белой Церкви после ссоры с гражданской женой мужчина выбросил из окна 5-летнего мальчика.

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Как сообщает полиция Киевской области, в течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки, между ними возникла ссора, а потом разъяренный мужчина схватил 5-летнего сына гражданской жены и выбросил из окна первого этажа. После этого мужчина скрылся.

Травмированного ребенка возле подъезда нашли прохожие, они вызвали полицию и медиков.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, участковые офицеры полиции.

Установлено, что поссорились супруги из-за воспитания их маленьких детей. "Мальчика, который мешал смотреть фильм, отчим выбросил в окно", - говорится в сообщении.

На поиски мужчины был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали злоумышленника на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.

Каретой скорой помощи мальчик с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение больницы.

С мужчиной работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации.

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