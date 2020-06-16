В Житомирской области женщина решила броситься под поезд с 5-летней дочкой (фото)

О намерении женщины сообщил ее брат.

На Житомирщине женщина в нетрезвом состоянии хотела прыгнуть под поезд вместе с 5-летней дочкой из-за ссоры с родственниками.

О том, что 45-летняя жительница Романовского района хочет наложить на себя руки, заявил ее брат, который позвонил на «102», сообщили в ГУНП в Житомирской области.

Мужчина просил полицейских спасти обоих, поскольку сам физически не успевал добраться к месту. Правоохранители были недалеко и вовремя выхватили женщину с ребенком из-под поезда.

В телефонном разговоре с братом она сказала о своем намерении и положила трубку. Сколько мужчина не пытался снова связаться с ней, женщина больше не отвечала.

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Оказалось, что она оставила телефон дома, а сама отправилась в сторону путей.

"К счастью, мы были недалеко, всего за несколько километров и сразу отправились туда. Женщину с ребенком мы заметили далековато от станции, они шли по рельсам. Мы сразу побежали к ним", - рассказал полицейский Виталий Ришивский.

Правоохранитель вытолкал их из колеи, где за мгновение промчался поезд.

"Уже потом мы поговорили с женщиной, которая имела явные признаки опьянения. И она не стала отрицать очевидное и подтвердила, что собиралась убить себя и ребенка", - заявил Михаил Пясковский.

Их обоих осмотрели врачи. Девочку передали родственникам, пока социальные службы будут решать вопрос ее дальнейшего безопасного воспитания.

На женщину полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям. Продолжается дальнейшая проверка.

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