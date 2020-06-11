В Киевской области двое детей выпали с окон многоэтажек

В полиции напоминают, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому стоит обустроить окна мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не мог их открыть.

В Киевской области в течение суток в г. Вишневое и г. Фастов два 2-летних ребенка выпали из окон многоэтажек.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

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Ребенок из Фастова от полученных травм скончался в больнице. Другой ребенок, который упал с 5-го этажа, сейчас находится в реанимации.

В полиции напоминают, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому стоит обустроить окна мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не мог их открыть.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области из окна третьего этажа выпала двухлетняя девочка.

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