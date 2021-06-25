Белоцерковские патрульные спасли беременную женщину, которая намеревалась покончить с собой.
Об этом сообщает пресс-служба Белой Церкви на своей странице в Facebook.
Вчера, около 13:00, полицейские получили вызов на улицу Молодежная. Неравнодушные граждане сообщили, что из окна многоэтажки человек кричит о помощи.
Прибыв по адресу, полицейские обнаружили беременную женщину, которая намеревалась покончить с собой. Стражи порядка попытались наладить коммуникацию с гражданкой, однако, увидев врачей, последняя побежала к балкону. Патрульные быстро двинулись за ней, перехватили женщину в момент прыжка и вернули в комнату.
Медики сообщили, что у гражданки предродовая депрессия.
Полицейские вместе с медиками транспортировали женщину к автомобилю скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.
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