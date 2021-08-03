Сегодня тело Шишова нашли повешенным в киевском парке.

Смерть главы "Белорусского дома" Виталия Шишова - это преднамеренное убийство.

Такое мнение высказал член Координационного совета белорусской оппозиции Валерий Мацкевич в эфире канала "Украина 24".

"На мой взгляд, это убийство, преднамеренное убийство, циничное убийство. Об этом говорит ряд факторов, его состояние, сломанный нос, вероятно, он сопротивлялся", - считает оппозиционер.

По его словам, вероятные убийцы Шишова преследовали своим преступлением две цели: запугать белорусов и повлиять на эффективность работы диаспоры. Ни первое, ни второе, убежден он, не получится.

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"Виталий действительно принимал активное участие в событиях, насколько я знаю. Мы лично были знакомы, общались в контексте встречи с белорусской диаспорой в Киеве, это было недавно. Виталий проявлял себя как чудесный организатор, он IT-специалист, при этом человек, который ведет здоровый образ жизни, неконфликтный, способный найти общий язык с представителями разных организаций. Именно поэтому он был избран представителем "Белорусского дома Украины", по сути одной из самых влиятельных организаций в формате крупнейшей белорусской диаспоры", - сказал оппозиционер.

При этом он не стал говорить о родственниках Шишова, которые проживают в Беларуси. По его словам, местные силовики используют их для давления на самих оппозиционеров.

Исчезновение и смерть Шишова

2 августа в Киеве пошел на пробежку и не вернулся домой глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

Под утро 3 августа тело Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В "БДУ" подтвердили, что за Шишовым следили. Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Министры иностранных дел ряда европейских стран призвали власти Украины надлежащим образом расследовать смерть председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Автор: Юрий Годован