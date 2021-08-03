Кулеба уверяет, что Украина сделает все возможное для расследования этого дела.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба шокирован известием о смерти главы ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Я шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - отметил министр.

Исчезновение и смерть Шишова

2 августа в Киеве пошел на пробежку и не вернулся домой глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

Под утро 3 августа тело Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В "БДУ" подтвердили, что за Шишовым следили. Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Министры иностранных дел ряда европейских стран призвали власти Украины надлежащим образом расследовать смерть председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Автор: Виталий Саенко