Кроме того, подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты.

​В Донецкой области прокуратура разоблачила жителя Бахмута на совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, в мае 2022 года гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г. Бахмута Донецкой области.

Кроме того, подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. В порядке ст. 615 УПК Украины в отношении мужчины применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника одной из киевских больниц, который предал Украину за "должность" в министерстве.

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