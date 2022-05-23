В Донецкой области противник продолжает обстреливать всю линию фронта, отметили в областной военной администрации.

За прошедшие сутки линия фронта на территории Донецкой области не изменилась.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Обстрелы по всей линии фронта продолжаются, особенно ночью под обстрелами находились Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар, Торецк. По городам, которые относительно удалены от линии фронта, от обстрелов страдают Бахмут, Соледар и вся Лиманская громада, а также непосредственно город Лиман. Линия фронта не изменилась", - сказал он.

По словам Кириленко, Вооруженные силы Украины держат позиции, враг очень большое количество попыток сделал, чтобы развить свое наступление, но они не имеют результата. Противник продолжает нести потери.

Глава области отметил, что власти продолжают эвакуировать жителей населенных пунктов, расположенных вблизи фронта.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.

Враг сперва бомбил военные объекты, а затем обстреливал и мирные населенные пункты, в том числе на части Донбассе.

Противник позже пошел в наступление на части востока украинского государства. Наши воины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки на Донбассе было отражено 11 атак врага, противник потерял много техники.

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