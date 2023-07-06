Против Вари открыто производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Работник Закарпатского обласnного военкомата майор Константин Вари, который накануне набросился на молодых супругов в Ужгороде с кулаками, уже не впервые бьет женщин.

Знакомые Вари утверждают, что подобные инциденты случались с ним и раньше. В то же время соседи рассказали журналистам, что мужчина регулярно злоупотреблял алкоголем и, похоже, живет один, говорится в сюжете ТСН.

"А когда (был) пьян, то у него "рейка" или "планка"... что-то у него падает - и все", - высказался журналистке один из тамошних жителей о Вари.

В Закарпатском местном центре комплектования говорят, что Константин Вари работает у них около трех лет, ранее воевал в АТО. О проблемах с алкоголем, уверяют в военкомате, не знали, но уже проводят служебное расследование, решается вопрос о его увольнении.

"Это позорно, такого раньше не происходило. Это первый случай в его служебной карьере. Но если данный факт подтвердится, он понесет суровое наказание", - ответил руководитель пресс-службы Закарпатского ОТЦК Андрей Акимов.

В полиции, в свою очередь, уточнили, что против Вари открыто производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы.

Константин Вари - что известно о скандале с избиением в Ужгороде

Недавно в сети отгремел скандал с избиением в Ужгороде жены военного. Пьяный мужчина прицепился к молодым супругам еще в маркете с вопросами "Ты воевал...?", а потом - уже на улице - перешел на "язык" кулаков.

При этом внимание нарушителя резко переключилось на женщину, и он ударил ее в челюсть.

На место происшествия вызвали полицию и установили, что нападавшим оказался сотрудник местного военкомата Константин Вари. Алкотестер показал в крови мужчины 2,04 промилле алкоголя.

Пострадавшие в разговоре УНИАН пожаловались, что местные правоохранители пытались всячески замять инцидент: медлили с документами и изъятием видео с камер видеонаблюдения. Однако резонансная история сразу получила огласку и следствие сдвинулось с мертвой точки.

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