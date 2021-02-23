Женщину госпитализировали / скриншот из видео
В центре Киева на женщину свалилась глыба льда.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Патрульная полиция Киева.
Инцидент произошел 22 февраля днем на улице Прорезной в столице.
"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Травмированную немедленно госпитализировали", - сообщили в патрульной полиции.
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В Патрульной полиции Киева дали несколько советов, как не стать жертвой сосулек:
- проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледовых наростов;
- если вы слышите наверху подозрительный шум, надо как можно быстрее прижаться к стене;
- во время прогулок с детьми, не оставлять их без присмотра;
- не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледовых наростов;
- не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия — самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
- в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).
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