Женщину госпитализировали / скриншот из видео

В центре Киева на женщину свалилась глыба льда.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел 22 февраля днем на улице Прорезной в столице.

"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Травмированную немедленно госпитализировали", - сообщили в патрульной полиции.

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В Патрульной полиции Киева дали несколько советов, как не стать жертвой сосулек:

  • проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледовых наростов;
  • если вы слышите наверху подозрительный шум, надо как можно быстрее прижаться к стене;
  • во время прогулок с детьми, не оставлять их без присмотра;
  • не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледовых наростов;
  • не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия — самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
  • в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).

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Автор: Денис Прядко