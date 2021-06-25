В полиции открыли дело из-за разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Правоохранители в Ривному открыли уголовное производство в отношении мэра города Александра Третяка. Причиной тому стало его скандальное высказывание в отношении ромов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В полиции отметили, что производство открыли по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что примерно составляет 3400-8500 гривен, или же ограничение свободы на срок до пяти лет с запретом занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Скандал в Ривному из-за ромов

В июне мэр Ривне Александр Третяк предложил упаковать ромов в автобус и вывезти их на Закарпатье из-за "наглого поведения". По его словам, в городе ухудшилась ситуация с безопасностью. Мэр встретил ромов на улице и дал им пару часов, чтобы они уехали из города.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - заявил Третяк,

На следующий день городской глава извинился за свои слова, заявив, что очень эмоционально отреагировал на вопрос журналиста из-за многочисленных жалоб от жителей Ривне.

Ранее в похожий скандал встрял мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Позже он объяснил, что ромы в городе создавали социальное напряжение.

Представители общественной организации "Общество ромов Закарпатья" направили иск в суд и требуют возмещения морального вреда за "язык расовой и этнической ненависти" в отношении национального меньшинства.

Кроме того, на слова Марцинкива отреагировали в ООН. В организации обеспокоились из-за дискриминации по национальному признаку.

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Автор: Анастасия Горбачева