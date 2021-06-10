Ранее "упаковать" ромов поручал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Городской голова Ривне Александр Третьяк предлагает вывести ромов на Закарпатье из-за "наглого поведения".

Об этом он заявил в эфире Радио Трек.

Третьяк говорит, что у него "не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе". Ради этого, он добавил, даже должен был провести заседание с правоохранителями, но привлечь к ответственности лиц без постоянного места регистрации и документов непросто.

Мэр пояснил, что имел разговор с ромами и просил их убраться из города, но те пожаловались на проблемы с транспортным сообщением.

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"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", – ответил Третьяк.

Кроме того, на сайте городского совета 3 июня появилась петиция местных жителей о "привлечении к административной и уголовной ответственности ромского населения".

Автор обращения назвала ромов "потенциальными преступниками" и обвинила их в выбивании окон в автомобилях и препятствовании работы заведений общественного питания.

Раньше "упаковать" ромов и вывезти на Закарпатье поручал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Последняя национальная перепись населения, проведенная в 2001 году, зафиксировала 47 600 ромов (что составляет около 1% от общего количества населения). Вполне вероятно, что их фактическое количество значительно выше, говорят специалисты независимые оценки указывают, что во всей стране может проживать от 200 тысяч до 400 тысяч ромов, причем самые многочисленные ромские общины расположены в Закарпатской, Одесской и Харьковской областях.

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Автор: Яна Ставская