По его словам, на Ривненщине сложилась сложная ситуация с "разными лицами", занимающимися попрошайничеством и другими противоправными действиями.

Городской голова Ривне Александр Третяк извинился за свое высказывание в адрес ромов.

"Вчера на вопрос журналистов о противоправном поведении представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил достаточно эмоционально, за что хочу попросить прощение. Такая моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей, в частности петицией на сайте городского совета "Привлечение к административной и уголовной ответственности ромское население" и другими обращениями", - написал мэр на своей странице в Facebook.

По его словам, на Ривненщине сложилась сложная ситуация "с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, которые нарушают правила общественного порядка".

Читайте такжеВ ООН отреагировали на слова мэра Ивано-Франковска в ромах, вспомнив об уважении и толерантности"Бороться с ними правоохранители пытаются, впрочем, безрезультатно. Ведь в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено. Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Поэтому каждого, кто будет нарушать Закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только одинаковые права, но и одинаковые обязанности вести себя по-человечески", - отметил Третяк.

"Ривне открыто для всех, но мой долг, как городского головы, которого выбрали для защиты интересов ривненчан, обязательно защищать жителей нашей громады", - добавил мэр.

Мэр Ровно угрожает "упаковать и вывезти" ромов: что известно

Ранее в эфире местного радио Александр Третяк пригрозил "упаковать ромов в автобус и вывезти в их родное Закарпатье". По словам мэра, он разговаривал с ромами и просил их покинуть город, но те пожаловались на проблемы с транспортным сообщением.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - сказал Третяк.

Кроме того, на сайте городского совета 3 июня появилась петиция местных жителей о привлечении к административной и уголовной ответственности ромского населения. Авторка обращения назвала ромов потенциальными преступниками и обвинила их в выбивании окон в автомобилях и препятствовании работы заведений общественного питания.

Раньше "упаковать" ромов и вывезти на Закарпатье поручал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Впоследствии он рассказал, чем его разозлили ромы.

Представители общественной организации "Общество ромов Закарпатья" направили иск в суд и требуют возмещения морального вреда за "язык расовой и этнической ненависти" в отношении национального меньшинства.

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Автор: Катерина Комолова