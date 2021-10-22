В детсаду отмечают, что дерево было неаварийным и кронированным.

22 октября в реанимационном отделении Кременчугской городской больницы умер 4-летний ребенок, которого вчера травмировало дерево в детсаду.

Девочка находилась в критическом состоянии и в коме.

Медики пытались спасти жизнь девочки, привлекая специалистов из Полтавы, а также планировали в случае необходимости привлечь санавиацию, чтобы ее транспортировать в больницу в Полтаву.

По факту травмирования двух малолетних детей (5-летнего мальчика и 4-летней девочки) в одном из садиков города Кременчуг следователь Кременчугского районного управления полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры открыл уголовное производство.

Читайте такжеПод Киевом в частном детсаду воспитатели потеряли мальчика и даже не бросились на поиски ребенкаПри процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения телесных повреждений двумя воспитанниками дошкольного учебного заведения. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по предварительной квалификации - невыполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Напомним, 21 октября в детском саду №19 города Кременчуг Полтавской области в результате падения дерева из-за сильного ветра травмированы двое детей и воспитательница.

Как сообщили УНИАН врачи и педагоги, пятилетний мальчик получил перелом бедра, а четырехлетняя девочка была госпитализирована в коме в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

Пострадавшую воспитательницу доставили в больницу "Кременчугская". По имеющейся информации, дети гуляли в павильоне, и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в помещение. Тогда и произошло ЧП. В детсаду отмечают, что дерево было неаварийным и кронированным.

Автор: Олег Булашев